Высший совет юстиции назначил 34 судей

11.01.2018 23:11 В Высшем совете юстиции завершилось голосование по кандидатам в судьи. Всего собеседование прошли 79 лиц, однако трое сняли свои кандидатуры по неизвестным причинам – председатель городского суда Васил Мшвениерадзе, Георгий Агевадзе, который рассматривает дело Михеила Саакашвили и Николоз Марсагашвили. 19 кандидатов не смогли удовлетворить необходимые для голосования критерии добросовестности и компетенции.



В итоге, на этап голосования прошли 57 кандидатов, из которых утвердили 34.



15 из них являются слушателями Высшей школы юстиции, 18 — действующих судей, а один – бывший судья.



Судьи, с опытом в более чем три года, назначены бессрочно. Таких – 19 судей, а судьи с опытом меньше трех лет назначены на испытательный срок в три года.















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