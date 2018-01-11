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Начальник департамента патрульной полиции Аджарии покинул должность
11.01.2018 23:21
Начальник департамента патрульной полиции Аджарии Леван Майсурадзе покинул должность.
Когда он написал заявление об уходе с должности, в МВД не конкретизируют.
Леван Майсурадзе несколько месяцев назад на этом посту сменил Кахабера Бухрадзе, против которого граждане провели 11-12 марта 2017 года акции протеста с требованием освободить его от должности.
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