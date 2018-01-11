Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начальник департамента патрульной полиции Аджарии покинул должность


11.01.2018   23:21
Начальник департамента патрульной полиции Аджарии Леван Майсурадзе покинул должность.

Когда он написал заявление об уходе с должности, в МВД не конкретизируют.

Леван Майсурадзе несколько месяцев назад на этом посту сменил Кахабера Бухрадзе, против которого граждане провели 11-12 марта 2017 года акции протеста с требованием освободить его от должности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава чеченского «Мемориала» заявил, что полицейский подбросил ему в машину наркотики
Заявление ЕС в связи с задержанием руководителя представительства ПЦ «Мемориал» в Чеченской Республике
Цихелашвили: Рассмотрение проведенной в Панкиси спецоперации в этническом разрезе неприемлемо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна