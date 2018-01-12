Алеко Элисашвили создает общественно-политическое движение

12.01.2018 12:21 Бывший кандидат на пост мэра Тбилиси Алеко Элисашвили формирует общественно-политическое движение. В эфире передачи «360 градусов» на «Палитраньюс» он сообщил, что движение будет создано в ближайшем будущем.



По словам Элисашвили, движение будет радикально отличаться от ныне существующих движений и партий. Он максимально постарается изменить существующую политическую систему, которая «ослабляет страну и тащит в болото».



«Запланировано несколько визитов за рубеж, так как после выборов международные организации выразили желание познакомиться со мной. После этого я намерен основать общественно-политическое движение. Участь этой страны не так уж хороша и существующая политическая система требует изменения. У нас есть партия вождей. Любая даже небольшая дискуссия вызывает раскалывание в партиях. Поэтому я хочу создать абсолютно новую по содержанию общественно-политическую организацию», - заявил Алеко Элисашвили.

















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