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Каладзе намерен лично принимать решения о выдаче премий в мэрии Тбилиси
12.01.2018 14:35
По словам мэра Тбилиси, информация об увеличении зарплат его сотрудникам и главам служб является неверной и повышения не было. Об этом Каха Каладзе заявил на сегодняшней пресс-конференции.
«Раньше отдельно была зарплата, отдельно – надбавка и отдельно – премия. Поэтому, зарплата и надбавка объединяются, что происходит в соответствии с законом. Решение о выдаче премий буду принимать лично я. Это одно из направлений поощрения и это нормально. Это происходит во всех нормальных развитых страна. Однако все должно быть разумным, соответственно, мэр примет решение в результате оценки работы своих служб, кому, как и в каком размере выписывать премию», — заявил Каха Каладзе.
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