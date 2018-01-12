«Европейская Грузия» призывает президента наложить вето на поправки к «Закону о вещателе»

12.01.2018 14:37 «Европейская Грузия» призывает президента наложить вето на поправки к «Закону о вещателе». По словам члена партии Георгия Тугуши, "Общественный вещатель" финансируется немалыми средствами из бюджета, поэтому он не должен позиционировать себя игроком на и без того скудном медиа рынке.



"Частным вещателям не нужен дополнительный игрок в виде "Общественного вещателя" на этом и без того скудном рынке, они окажутся в неравных условиях, поскольку у "Общественного вещателя" есть гарантированное финансирование из бюджета, и немалое. Вето президента, которое должно помешать принятию этих изменений в данном виде, не особо тяжелое. Если он использует вето, разумеется, мы поддержим его"- заявил Тугуши.



22 декабря 2017 года парламент третьим слушанием утвердил поправку к закону "О вещателе", подразумевающую для "Общественного вещателя" право размещения коммерческой рекламы.



По действующему сегодня законодательству ("Закон о вещателе", статья 64), "Общественный вещатель" имеет право размещать коммерческую рекламу "только в рамках спортивного репортажа, международного фестиваля и конкурса, начала конкурсной программы, естественного интервала, и во время завершения. В этом случае размер коммерческой рекламы не должен превышать 30 минут в течение суток, а ежечасно- 6 минут".



По законодательному изменению к данной статье добавится пункт, согласно которому станет допустимым спонсорство развлекательных программ и сериалов.



В то же время согласно изменению, запланированному в статье 65, уменьшается время, предназначенное для социальной рекламы. Инициаторами законодательной поправки являются члены правящей команды.



Представители неправительственных организаций и медиа попросили президента наложить вето еще тогда, когда закон рассматривался в парламенте. По их словам, законодательные изменения серьезно повлияют на рекламный рынок, и негативно отразятся на финансовом положении частных вещателей.

















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