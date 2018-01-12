Энергоомбудсмен о членстве Грузии в «Сети национальных энергоомбудсменов»

12.01.2018 14:42 С 2018 года аппарат энергоомбудсмена Грузии стал официальным членом «Сети национальных омбудсменов». По заявлению энергоомбудсмена Грузии Саломе Вардиашвили, членоство в этой международной организации, которая работает по направлению формирования высоких стандартов прав потребителей, для Грузии и её населения очень важно.



«Организация создана в рамках законодательства ЕС и на данный момент её членами являются только десять стран. Среди них: Бельгия, Франция, Италия, Великобритания, которая председательствует в организации. Членство в Сети национальных омбудсменов осуществляется согласно тем заслугам, которые организация сочтет важными.Примечательно, что одно из условий членства в данной организации, это членство в ЕС, что в нашем случае не было. Хотя в октябре прошлого года, когда в Великобритании было проведено генеральное заседание, организация сделала исключение для Грузии и было введено изменение согласно которому, нашей стране должно было быть дано право претендента на членство в организации. На протяжении последних трех лет мы активно работали для того, чтобы уже в этом году стать членом «NEON», — отметила Вардиашвили.



По словам Саломе Вардиашвили, 8 января на проведенной конференции во Франции речь шла о законодательных изменениях. Согласно которым, служба омбудсмена должна рассматриваться как альтернативный орган рассмотрения споров.



Следующая генеральная встреча «NEON» пройдет в марте в Тбилиси.















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