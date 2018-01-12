Суд оправдал экс-министра обороны Грузии по еще одному обвинению

12.01.2018 14:49 Тбилисский городской суд оправдал бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили по еще одному обвинению.



По решению судьи Нино Начкебия, Кезерашвили оправдан по делу об изъятии имущества бизнесменов. Судья считает, что представленных прокуратурой доказательств было недостаточно для подтверждения вины бывшего министра обороны.



Государственное обвинение обвиняло бывшего министра обороны Давида Кезерашвили в незаконном изъятии имущества у бизнесменов Тамаза и Зураба Нижарадзе. По информации следствия, в августе 2010 года бывший министр обороны Давид Кезерашвили, в тот период пользовавшийся в своей бизнес-деятельности особым покровительством представителей властей Грузии высшего ранга, решил расширить сферы влияния своего бизнеса и завладеть бизнесом по переработке нефтепродуктов и сухих грузов в Потийском порту. По данным прокуратуры, после продолжавшегося несколько дней психологического давления и насилия Нижарадзе переоформили имущество на Кезерашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

