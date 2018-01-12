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Члены «Национального движения» встречаются с представителями дипломатического корпуса
12.01.2018 15:01
В офисе «Национального движения» проходит встреча с представителями дипломатического корпуса.
Как заявил один из лидеров партии Ника Мелия, на сегодняшней встрече будут говорить об актуальных политических, экономических вопросах и вопросах безопасности.
Кроме того, члены «Национального движения» обсудят с дипломами и решение суда против Михеила Саакашвили.
По его словам, для партии важно восстановить тесные отношения с аккредитованными в Грузии дипломатическими миссиями в начале года.
До начала встречи представители дипломатического корпуса воздержались от комментариев.
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