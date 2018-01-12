Каладзе торопит City Institute Georgia с разработкой генплана Тбилиси

12.01.2018 16:10 Мэр Каха Каладзе призвал компанию City Institute Georgia, которая разработала проект Генерального плана землепользования Тбилиси, до конца дня назвать сроки, которые понадобятся на усовершенствование документа.



Мэрия Тбилиси выделила на создание проекта Генплана города 2,8 миллиона лари (примерно 1,1 миллиона долларов). Работа началась в 2015 году, а в июне 2017 года City Institute Georgia представила мэрии документ. В конце декабря мэрия дала 10 дней компании на исправление ошибок. Замечания касались вопросов зонирования, развития транспорта и строительства.



"Согласно договору, именно сегодня истекает срок принятия решения о том, примет ли мэрия, разработанный City Institute генеральный план. Осознавая высокую значимость Генплана для нашей столицы, мы не можем позволить себе допустить ошибку, пойти на компромисс и принять несовершенный документ. Мы учитываем фактическую данность, а также те работы, которые City Institute проделал в этом процесс. Поэтому еще раз даем им возможность, до конца дня представить разумное предложение в связи с тем, в какие сроки и как они смогут усовершенствовать документ", — заявил Каладзе на брифинге.



По его словам, разработка Генерального плана землепользования Тбилиси жизненно важна для правильного развития столицы.



"Для разработки Генплана, в рамках оформленного между городской службой архитектуры и компанией City Institute Georgia два года назад договора, была проделана важная работа, часть которой приемлема и полезна для реального развития города. Однако документ все еще незавершенный и по ряду направлений необходимо провести фундаментальные работы", — подчеркнул Каладзе.



По его словам, Генеральный план землепользования Тбилиси является сложнейшим комплексным документом, который состоит из стратегических решений, принятых на основе изучения разных аспектов существующей ситуации, с учетом проанализированных данных исследования и с применением современного опыта и подхода.



Публичное рассмотрение разработанного проекта прошли со специалистами разных отраслей, в том числе в Союзе архитекторов, Академии наук и университетах Грузии.



В прошлом вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе возглавил мэрию Тбилиси в результате выборов в октябре 2017 года. Сразу после вступления в должность он объявил о серьезных реформах, в том числе в плане транспорта и строительства.















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