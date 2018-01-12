Суд признал Давида Кезерашвили невиновным по делу о незаконной конфискации имущества

12.01.2018 16:29 Решение по делу экс – министра обороны Грузии Давида Кезерашвили судья принял несколько минут назад.



«В результате изучения доказательств выяснилось, что обвинение не предоставило совокупность улик, чем обвинение не было доказано», — заявил судья.



По информации следствия, Кезерашвили в 2010 году, с целью расширения влияния бизнеса, решил конфисковать нефтепродукты в Потийском порту и бизнес связанный с переарботкой сухогрузов, который приносил ежегодную прибыль в размере нескольких десятков миллионов лари.



Данный бизнес принадлежал отцу и сыну Нижарадзе. Согласно материалам следствия и дела, Кезерашвили вынудил Тамаза Нижарадзе отдать свою бизнес –собственность. Рассмотрение дела продолжалось более двух лет.















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