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Суд признал Давида Кезерашвили невиновным по делу о незаконной конфискации имущества
12.01.2018 16:29
Решение по делу экс – министра обороны Грузии Давида Кезерашвили судья принял несколько минут назад.
«В результате изучения доказательств выяснилось, что обвинение не предоставило совокупность улик, чем обвинение не было доказано», — заявил судья.
По информации следствия, Кезерашвили в 2010 году, с целью расширения влияния бизнеса, решил конфисковать нефтепродукты в Потийском порту и бизнес связанный с переарботкой сухогрузов, который приносил ежегодную прибыль в размере нескольких десятков миллионов лари.
Данный бизнес принадлежал отцу и сыну Нижарадзе. Согласно материалам следствия и дела, Кезерашвили вынудил Тамаза Нижарадзе отдать свою бизнес –собственность. Рассмотрение дела продолжалось более двух лет.
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