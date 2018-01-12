Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд признал Давида Кезерашвили невиновным по делу о незаконной конфискации имущества


12.01.2018   16:29
Решение по делу экс – министра обороны Грузии Давида Кезерашвили судья принял несколько минут назад.

«В результате изучения доказательств выяснилось, что обвинение не предоставило совокупность улик, чем обвинение не было доказано», — заявил судья.

По информации следствия, Кезерашвили в 2010 году, с целью расширения влияния бизнеса, решил конфисковать нефтепродукты в Потийском порту и бизнес связанный с переарботкой сухогрузов, который приносил ежегодную прибыль в размере нескольких десятков миллионов лари.

Данный бизнес принадлежал отцу и сыну Нижарадзе. Согласно материалам следствия и дела, Кезерашвили вынудил Тамаза Нижарадзе отдать свою бизнес –собственность. Рассмотрение дела продолжалось более двух лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
HRW: Женщины и дети в Армении продолжают подвергаться насилию в семье
Грузинский шахматист стал бронзовым призером «Мемориала Фуада Джафарова»
Грузинский шахматист стал бронзовым призером «Мемориала Фуада Джафарова»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна