АМЮГ подала иск против России в Страсбург

12.01.2018 17:13 Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) вместе с партнерской организацией “Европейский центр защиты прав человека” (EHRAC) внесла иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Иск касается убийства на административной границе Абхазии Гиги Отхозория.



Громкое преступление было совершено 19 мая 2016 года. Тогда 30-летний беженец из Абхазии Отхозория доставил на автомобиле в село Хурча своих знакомых, которые хотели доставить продукты на оккупированную территорию. Между Отхозория и абхазским “пограничником” Рашидом Канджи-оглы произошла словесная перепалка. А когда мужчина развернулся и пошел назад, к контролируемому официальным Тбилиси селу Хурча, военный догнал его и несколько раз выстрелил. Отхозория упал, а Каджи-оглы произвел контрольный выстрел в голову, после чего скрылся. Момент убийства попал в объективы камер наружного наблюдения. Гига Отхозория скончался сразу после госпитализации.



Суд в Грузии заочно приговорил убийцу к 14-ти годам заключения. Де-факто военная прокуратура Абхазии также предъявила Рашиду Канджи-Оглы обвинение в убийстве Гиги Отхозория. Но в мае 2017 года появилась информация о том, что в отношении обвиняемого уголовное преследование прекращено. Официальный Тбилиси неоднократно требовал от сухумских властей передачи Канджи-Оглы, на что получал категорический отказ. Ответственность за случившееся МИД Грузии возложил на российскую сторону, которая контролирует пограничные структуры оккупированной Абхазии.



Об ответственности России говорят и юристы. В своем иске АМЮГ обвиняет Москву в нарушении 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) статей Европейской конвенции о защите прав человека. По мнению представителей неправительственной организации, именно Российская Федерация, как государство, осуществляющее эффективный контроль территории Абхазии, ответственна за нарушения там положений Конвенции, а также за действия де-факто властей Абхазии.















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