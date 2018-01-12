Дипломаты Беларуси и Грузии отметили высокий уровень межгосударственного диалога

12.01.2018 17:16 Глава МИД Беларуси Владимир Макей 12 января 2018 года провел встречу с послом Грузии Валерием Кварацхелия, вручившим копии верительных грамот. В ходе беседы, оба дипломата отметили факт существенного возрастания динамики двустороннего политического диалога на высоких уровнях в последние годы. Об этом SNG.Today рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Также Владимир Макей и Валерий Кварацхелия обсудили ход реализации различных двусторонних договоренностей, которые были ранее достигнуты.



Напомним, что последний квартал 2017 года был ознаменован активизацией белорусско-грузинского политического диалога, высшей точкой которой стала встреча Александра Лукашенко с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, совершившим визит в Минск.



Одним из итогов той встречи, помимо обоюдного подтверждения заинтересованности в расширении взаимных связей, стало озвученное президентом намерение довести двусторонний товарооборот до знаковой отметки в 200 млн долларов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

