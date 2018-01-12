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Азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы приговорили к 6 годам тюремного заключения


12.01.2018   17:20
Балакянский районный суд Азербайджана приговорил журналиста Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы, сообщают местные СМИ. Такой приговор журналисту суд вынес в пятницу.

В ходе заседания прокурор попросил суд приговорить журналиста к 8 годам тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая 2017 года в 22:40 на территории Балакянского района (северо-запад Азербайджана).

Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания в "зеленой полосе" азербайджано-грузинской границы.






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