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Глава МВД Грузии провел встречу с Народным защитником


12.01.2018   19:20
Министр внутренних дел Георгий Гахария провел встречу с Народным защитником Нино Ломджария.

По информации МВД, стороны обсудили вопросы защиты прав человека, создания независимого следственного органа и другие.

Георгий Гахария и Нино Ломджария говорили и о рекомендациях Народного защитника в отношении министерства внутренних дел. Речь шла и о новом департаменте, основной функцией которого является улучшение качества расследования фактов насилия в семье, насилия в отношении женщин, трафикинга, преступлений совершенных несовершеннолетними и т.д.







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