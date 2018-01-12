|
Глава МВД Грузии провел встречу с Народным защитником
12.01.2018 19:20
Министр внутренних дел Георгий Гахария провел встречу с Народным защитником Нино Ломджария.
По информации МВД, стороны обсудили вопросы защиты прав человека, создания независимого следственного органа и другие.
Георгий Гахария и Нино Ломджария говорили и о рекомендациях Народного защитника в отношении министерства внутренних дел. Речь шла и о новом департаменте, основной функцией которого является улучшение качества расследования фактов насилия в семье, насилия в отношении женщин, трафикинга, преступлений совершенных несовершеннолетними и т.д.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна