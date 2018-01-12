Глава МВД Грузии провел встречу с Народным защитником

12.01.2018 19:20 Министр внутренних дел Георгий Гахария провел встречу с Народным защитником Нино Ломджария.



По информации МВД, стороны обсудили вопросы защиты прав человека, создания независимого следственного органа и другие.



Георгий Гахария и Нино Ломджария говорили и о рекомендациях Народного защитника в отношении министерства внутренних дел. Речь шла и о новом департаменте, основной функцией которого является улучшение качества расследования фактов насилия в семье, насилия в отношении женщин, трафикинга, преступлений совершенных несовершеннолетними и т.д.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

