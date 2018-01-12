Кобахидзе: Участие патриархии в процессе обсуждений наркополитики особенно значительно

12.01.2018 19:26 "Надо расширить круг субъектов, которые будут включены в эти обсуждения, и для нас, разумеется, особенно важно участие патриархии в этом процессе. Мы выслушаем все стороны"- заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе о законопроекте, связанном с либерализацией наркополитики.



Председатель парламента отметил, что обсуждение законопроекта будет продолжено, и окончательное решение будет принято на основании широких рассмотрений.



"Окончательное решение в связи с законопроектом будет принято на основании рассмотрений, обеспеченных очень широкой включенностью. Разговор идет о том, что надо продолжить обсуждение. Разумеется, мы сядем вместе с патриархией и обсудим этот вопрос. Рассмотрение, и принятие законопроекта, возможно, не произойдет в скором будущем, но главное, чтобы мы обсудили со всеми, разумеется, также обсудим с патриархией, и на основании этого будет принято окончательное решение" - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его же словам, несмотря на разные мнения цель одна, и она подразумевает сокращение употребления наркотиков в стране.



"У всех одна цель - снижение потребления в Грузии, а также цель, чтобы права человека были неуклонно защищены конкретно в данной сфере. Просто мы, разные стороны, часто не можем сойтись в путях достижения этих целей. Для нас главное, договорится об этих путях, и точно для этого необходимо обсуждение и рассмотрение. А также в команде есть разнообразие мнений в связи именно с этими путями. Часть депутатов считает, что либерализация лучше обеспечит достижение этих целей, есть другая часть депутатов, по мнению которых лучшим путем для достижения целей является ужесточение" - заявил председатель парламента.



В беседе с журналистами Ираклий Кобахидзе заострил внимание на значение глубинных аргументов и отметил, что по сегодняшний день с обеих сторон раздается поверхностное суждение.



"Я не раз говорил, что до сих пор глубинных аргументов, статистических данных, аналитических материалов ни с одной стороны я не видел, не слышал. Их пока еще надо разработать, и обработать, и только на основании такого глубинного анализа мы сможем принять окончательное решение. До сих пор мы слышим только поверхностное суждение, как с одной, так и другой стороны, что стоит сожаления"- заявил председатель парламента Грузии.

















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