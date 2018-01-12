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Литва запретила 49 россиянам въезд в страну по "закону Магнитского"
12.01.2018 21:14
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас запретил въезд в страну 49 гражданам России на основании "закона Магнитского". Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс, передает издание "15 минут".
"Министр подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 человек в Литву по "закону Магнитского" и предложению Министерства иностранных дел",- сказал пресс-секретарь министерства.
Список составило МИД страны после консультаций с иностранными партнерами. В него включили россиян, которых в Литве обвиняют в нарушениях прав человека и отмывании денег.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас обязал миграционное ведомство Литвы опубликовать этот список.
Напомним, в ноябре 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте подписала так называемый "закон Магнитского", который запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег или нарушением прав человека.
Согласно закону, въезд в Литву будет запрещен иностранцам, совершившим преступления либо действия, ущемляющие права человека, либо которые совершили коррупционные преступления в других государствах. Запрет распространятся на лиц, включенных в национальные списки нежелательных иностранцев странами Евросоюза и НАТО.
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