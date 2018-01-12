Европарламент обсудит влияние "российской пропаганды" в странах ЕС

12.01.2018 21:15 На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на следующей неделе в среду обсудят вопрос о "российской пропаганде", сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.



"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - ИФ), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - сказала ван ден Бруке.



Дебаты, запланированы на 17 января, на вторую половину дня, добавила она.















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