Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе не исключает встречи группы доверия по теме проведенной спецоперации в Панкиси


12.01.2018   21:16
Председатель парламента Грузии заявляет, что надзорные функции парламента в аналогичных ситуациях очень слабы и работа по повышению эффективности данных функций уже идет.

«Встреча группы доверия уже состоялась, когда дело касалось спецоперации в Тбилиси. Не исключаем, что аналогично группа доверия может собраться и по другим вопросам, в том числе и в связи со спецоперацией в Панкиси. Это функция группы доверия и естественно, парламент Грузии должен активно пользоваться этим механизмом. Что же касается надзорных функций, традиционно ресурсы парламента здесь очень слабы, нужно их развитие. Это одна из наших амбиций и по этому направлению работа уже идет. Уверен, что через три года, когда этот состав парламента исчерпает свои полномочия, мы получим свойственно отличимую институцию». – заявил Ираклий Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
HRW: Женщины и дети в Армении продолжают подвергаться насилию в семье
Грузинский шахматист стал бронзовым призером «Мемориала Фуада Джафарова»
Грузинский шахматист стал бронзовым призером «Мемориала Фуада Джафарова»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна