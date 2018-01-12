Ираклий Кобахидзе не исключает встречи группы доверия по теме проведенной спецоперации в Панкиси

12.01.2018 21:16 Председатель парламента Грузии заявляет, что надзорные функции парламента в аналогичных ситуациях очень слабы и работа по повышению эффективности данных функций уже идет.



«Встреча группы доверия уже состоялась, когда дело касалось спецоперации в Тбилиси. Не исключаем, что аналогично группа доверия может собраться и по другим вопросам, в том числе и в связи со спецоперацией в Панкиси. Это функция группы доверия и естественно, парламент Грузии должен активно пользоваться этим механизмом. Что же касается надзорных функций, традиционно ресурсы парламента здесь очень слабы, нужно их развитие. Это одна из наших амбиций и по этому направлению работа уже идет. Уверен, что через три года, когда этот состав парламента исчерпает свои полномочия, мы получим свойственно отличимую институцию». – заявил Ираклий Кобахидзе.















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