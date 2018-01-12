Кобахидзе: Парламент должен обсудить любое вето и на основании этого мы примем окончательное решение

12.01.2018 21:45 Очень надеюсь, что в случае, если президент наложит вето на законопроект «Об Общественном вещателе», позиция будет обоснована конкретными аргументами, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о законопроекте «О вещателе».



По словам Ираклия Кобахидзе, вето является правомочием президента, а правомочие парламента – обсудить вето и на основании этого принять окончательное решение.



«…Парламент должен обсудить любое вето и на основании этого мы примем окончательное решение. Очень надеюсь, что в этом случае вето президента будет аргументированным. Мы помним последний случай, когда дело касалось «Избирательного кодекса», когда дело касалось «Кодекса самоуправления», там со стороны президента были представлены нулевые аргументы. Я очень надеюсь, что в этом случае позиция президента будет обоснована конкретными аргументами.



Другое дело, разделим мы его аргументы или нет, но надеюсь, что в этом случае позиция президента будет обоснована, в отличие от прежних случаев», - заявил Ираклий Кобахидзе.

















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