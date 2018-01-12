|
Кобахидзе: Парламент должен обсудить любое вето и на основании этого мы примем окончательное решение
12.01.2018 21:45
Очень надеюсь, что в случае, если президент наложит вето на законопроект «Об Общественном вещателе», позиция будет обоснована конкретными аргументами, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о законопроекте «О вещателе».
По словам Ираклия Кобахидзе, вето является правомочием президента, а правомочие парламента – обсудить вето и на основании этого принять окончательное решение.
«…Парламент должен обсудить любое вето и на основании этого мы примем окончательное решение. Очень надеюсь, что в этом случае вето президента будет аргументированным. Мы помним последний случай, когда дело касалось «Избирательного кодекса», когда дело касалось «Кодекса самоуправления», там со стороны президента были представлены нулевые аргументы. Я очень надеюсь, что в этом случае позиция президента будет обоснована конкретными аргументами.
Другое дело, разделим мы его аргументы или нет, но надеюсь, что в этом случае позиция президента будет обоснована, в отличие от прежних случаев», - заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна