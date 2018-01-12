Кобахидзе: Обсуждение наркополитики должно продолжится со всеми, в том числе и с патриархией

12.01.2018 22:00 По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, обсуждение наркополитики должно продолжится со всеми, в том числе и с патриархией.



«Должен расшириться круг тех субъектов, которые примут участие в обсуждениях и для нас очень важно участие патриархии в процессах. Мы выслушаем все стороны, патриархию и именно с таким широким вовлечением будет принято окончательное решение. У всех нас есть одна цель – снижение потребления», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Парламент Грузии инициировал поправки в связи с либерализацией наркополитики весной прошлого года и начал обсуждения осенью.



Основные поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии и предполагают смягчение наказания за все преступления, связанные с наркотиками.



А именно, упраздняется тюремное наказание за незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. После вступления поправок в силу это действие будет караться штрафом или общественно-полезными работами от 100 до 400 часов, говорится в законопроекте.



В случае совершения этого преступления при отягчающих обстоятельствах максимальное наказание будет в виде лишения свободы от 2 до 7 лет, вместо действующего срока — от 8 до 20 лет или бессрочного заключения.



Кроме того, появится статья, предусматривающая наказание за распространение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. Это преступление будет караться лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами от 200 до 400 часов.



При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок за подобное преступление составит от 3 до 9 лет.



Поправки также предполагают смягчение наказания за сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ.



Минимальный срок тюремного наказания, согласно действующему законодательству, за такое преступление – от 6 до 11 лет. Авторы законопроекта предлагают от 3 до 8 лет.



При наличии отягчающих обстоятельств во время сбыта наркотиков в настоящее время грозит от 7 до 11, или от 8 до 20 лет, или бессрочное заключение, в зависимости от степени тяжести преступления. Авторы законопроекта предлагают существенное смягчение наказания — от 6 до 11 лет лишения свободы.



Смягчается наказание и за незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ. Если в действующем законодательстве наказание за подобное преступление предполагает от года до 11 лет тюрьмы, в зависимости от тяжести преступления, то после принятие поправок минимальным наказанием за подобное преступление будет штраф, а максимальным – от года до 5 лет тюрьмы.



В отношении психотропных веществ также отдельно выделяются статьи за распространение с наказанием от 1 года до 6 лет тюрьмы и за сбыт с наказанием от двух до 11 лет лишения свободы.



Помимо этого, смягчается наказание за ввоз и вывоз наркотиков. В действующем Уголовном кодексе это преступление карается лишением свободы на срок от 6 до 20 лет или бессрочным заключением, в зависимости от степени тяжести преступления. После принятия поправок наказание за это преступление составит от 2 до 15 лет тюрьмы.



Предполагается также внесение изменений в Кодекс административных правонарушений. Согласно предложенному пакету поправок, штраф за употребление наркотиков сократится с 500 лари до 100 лари.



Помимо этого, разделяются понятия употребления наркотиков тайком или в общественном месте. В случае употребления наркотиков в общественном месте или на глазах у несовершеннолетнего, штраф составит 200 лари .



Авторами поправок являются депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Акакий Зоидзе, Ирина Пруидзе, Софо Кацарава, Дмитрий Цкитишвили и Леван Коберидзе.



Если законодательный орган одобрит изменения, авторы законопроекта не исключают, что за новыми регуляциями последует амнистия.





















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