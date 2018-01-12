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"Сити Институт Грузия" представит окончательный вариант генерального плана Тбилиси через полтора месяца


12.01.2018   22:31
«Сити Институт Грузия» представит столичной мэрии окончательный документ генерального плана развития Тбилиси через полтора месяца»,- заявил Первому каналу директор компании.

По словам Мамуки Салуквадзе, с помощью иностранных партнеров документ приведут к тем стандартам, которые требует заказчик.

«Для подготовки генерального плана нам бы понадобилось гораздо меньше времени, но нужно учесть, что к данному проекту подключатся иностранные эксперты и мы учтем их идеи, например в транспортной сфере и городском планировании. Именно из – за иностранных экспертов нам пришлось отложить презентацию на полтора месяца.

Над генеральным планом мы работаем в формате рабочей группы. В тоже время мы договорились и получили от мэрии подтверждение, что к процессу подключатся и службы мэрии, чтобы привести документ к тем стандартам, которые требует служба архитектуры города.

Мы не против того, что заказчик хочет иметь в документе больше проверенной информации и с этой точки зрения план готов.

Мы уже отправили мэрии свою позицию и сейчас дело за оформлением договора», – заявил Мамука Салуквадзе.

Мэр Тбилиси сегодня провел брифинг на котором призвал «Сити Институт» назвать до конца дня сроки, когда они смогут представить полноценный генплан.






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