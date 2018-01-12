Парламент Грузии обсудит законопроект о наркополитике со всеми сторонами

12.01.2018 22:44 Парламент Грузии обсудит законопроект о либерализации наркополитики со всеми заинтересованными сторонами, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление патриархии Грузии по этому вопросу.



«Необходимо расширить круг тех субъектов, которые будут участвовать в этом обсуждении. Для нас, конечно, особенно важно участие в этом процессе представителей патриархии», — подчеркнул Кобахидзе.



Он пообещал, что поспешного решения по вопросу либерализации наркополитики и декриминализации потребления легких наркотиков парламент принимать не будет.



«Конечно, мы сядем и обсудим законопроект вместе с представителями патриархии. Возможно, этот законопроект в ближайшем будущем принят не будет, но главное, чтобы мы обсудили его со всеми, а также с патриархией. Только после этого мы примем окончательное решение», — заявил спикер.



По его словам, цель у всех в связи с данным вопросом одна — содействие сокращению числа потребителей наркотиков в Грузии.



«Цель у всех одна — сокращение потребления наркотиков в Грузии и защита прав человека конкретно в этой сфере. Просто мы не можем достичь соглашения о путях достижения этой цели. Главное для нас — определить эти пути, а для этого нужно широкое обсуждение вопроса», — подчеркнул Кобахидзе.



В то же время он отметил, что пока ни от одной из сторон глубоких аргументов в пользу той или иной точки зрения по вопросу декриминализации легких наркотиков он не выслушал.



Как сообщалось ранее, патриархия Грузии сделала специальное заявление в связи с началом обсуждения в парламенте инициативы о декриминализации легких наркотиков. Соответствующий законопроект 27 декабря прошлого года одобрил комитет по вопросам здравоохранения парламента Грузии. Патриархия призвала парламент и правительство не торопиться и провести широкие консультации с психологами, врачами, юристами, духовными лицами, правозащитниками, журналистами и представителями интеллигенции и правоохранительных структур, чтобы поспешное решение не поставило страну перед новыми испытаниями.

Напомним, что ранее Конституционный суд Грузии принял решение о декриминализации курения марихуаны. Суд решением от 30 ноября 2017 года удовлетворил иск представителя оппозиционного движения «Гирчи» Гиви Шанидзе против парламента Грузии и признал, что потребление марихуаны не должно считаться уголовным преступлением, так как это не соответствует статье 16 Конституции Грузии, провозглашающей «право каждого гражданина на свободное развитие своей личности».















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