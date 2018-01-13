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Администрация Трампа призвала азербайджанские власти освободить Афгана Мухтарлы
13.01.2018 12:15
США призывают власти Азербайджана освободить журналиста Афгана Мухтарлы, которого приговорили к шести годам лишения свободы, - говорится в заявлении Госдепа США, передает РИА Новости.
"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что 12 января азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был приговорен к шестилетнему тюремному заключению. По сообщениям, господин Мухтарлы был похищен в Грузии 30 мая и впоследствии арестован в Азербайджане по вопросу о контрабанде и связанных с этим обвинениям, которые, как считается, являются политически мотивированными", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В этой связи, США "призывают правительство Азербайджана освободить господина Мухтарлы и всех тех, кого посадили в тюрьму за реализацию своих основных свобод".
"Мы продолжаем внимательно следить за грузинским расследованием сообщений о похищении и вновь призываем, чтобы оно было полным, прозрачным и оперативным", — добавили американские дипломаты.
Ранее агентство АПА сообщило, что Балакенский районный суд Азербайджана приговорил к шести годам лишения свободы азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, задержанного на границе республики и Грузии, чье "исчезновение" из Тбилиси привело к скандалу.
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