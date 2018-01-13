Каладзе называет ложью распространенную информацию об удвоении зарплат для высокопоставленных чиновников мэрии Тбилиси

13.01.2018 19:17 Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет обманом и ложью распространенную информацию об удвоении зарплат для высокопоставленных чиновников столичной мэрии. На распространенную в СМИ информацию мэр столицы сегодня ответил обращением, пояснив, что он, как мэр, избранный жителями Тбилиси, «считает обязанным сказать населению правду».



По заявлению Кахи Каладзе, на эту тему он и вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе сделали вчера пояснения, однако эти заявления в конкретном сюжете были вырезаны и не пущены.



«К счастью, годы, когда все телевидения были в руках одного человека, и было невозможно донести до людей правду, в 2012 году канули в прошлое. Я действительно рад, что сегодня в Грузии есть возможность того, чтобы медиа были свободны. «Фейсбук» - это самое простое средство, где я имею возможность прямого разговора с вами и могу ознакомить с той реальностью, проектами, что собираемся осуществить. Еще раз повторяю, что это очень большая ложь, что якобы удвоены зарплаты заместителям. Хочу вам сказать то, как происходило до этого дня – был должностной оклад, и были надбавки. В соответствии с новым законодательством это все объединено и это названо зарплатой, то есть должностным окладом», - заявил Каладзе.



Вместе с тем Каладзе рассказал и должностных окладах, которые получали высокопоставленные чиновники мэрии Тбилиси в периоды, когда мэрами были Гиги Угулава и Давид Нармания.



«Представляю зарплаты, которые получали в период мэрства Гиги Угулава сам мэр г-н Гиги Угулава и его заместители. Так, годовой доход Гиги Угулава был - 95 400 лари, в месяц в среднем – 7950 лари, у ее зама Севдии Угрехелидзе годовой доход составлял 89 243 лари и в месяц в среднем – 7437 лари. У Шорты Хизанишвили доход был больше, чем у мэра - 101 336 лари, в месяц в среднем – 8445 лари. В период мэрства Давида Нармания его должностной оклад в год был 38 160 лари, в месяц получалось около – 3180 лари. Его заместитель в случае Лаши Абашидзе в год получал 73 475 лари, в месяц выходило – 6123 лари», - заявил Каладзе.



Каха Каладзе представил данные о том, какие зарплаты будут в период его мэрства. Так, годовой доход мэра - 38 160, в месяц – 3180 лари; вице-мэр Ираклий Хмаладзе - 75 600 лари, в месяц - 6 300 лари; остальные заместители – Ираклий Бенделиани, Майя Битадзе и Илья Элошвили - 73 800 лари, в месяц – 6150 лари.



«Хочу, чтобы у населения была верная и точная информация. Мы не позволим себе принимать такие решения, которые, разумеется, навредят лично мне, мэру Тбилиси, моим сокомандникам и, в общем, будут плохими для нашей столицы. Удваивание зарплаты возможно тогда, когда в городе будут улажены все те проблемы, которые беспокоят население и актуальны», - заявил Каха Каладзе.















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