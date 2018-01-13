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Каладзе: Мы бы не приняли такой генплан, который создал бы потом проблемы


13.01.2018   22:10
«Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в связи с разроботкой генплана», — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его пояснению, генплан состоит из 6-ти этапов, мэрия получила документацию 5-ти этапов, однако погрешности были на самом главном – 6-ом этапе.

«Мы планируем опубликовать все это 15 января, и это будет доступно для всякого человека. Это очень важный документ. Соответственно, мы максимально сделаем все для получения полноценного документа, так как развитие города зависит именно от этого документа. Мы бы не приняли документ такого генплана, который создал бы потом проблемы», — заявил Каладзе.

По его словам, работающий над генпланом «Сити институт» попросил 45 дней.

«Мы готовы к конструктивному сотрудничеству. Мы нацелены на то, чтобы документ был полноценным», — заявил Каладзе.

Что касается замечаний, как пояснил Каладзе, это касается целого ряда направлений, транспорта, зонирования и т.д.






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