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Председатель парламента проведет прием в связи с Днем государственного флага Грузии
13.01.2018 22:23
В связи с Днем государственного флага Грузии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе проведет завтра торжественный прием в парламенте.
По информации парламента, на мероприятии будут выставлены флаги и гербы всех муниципалитетов Грузии, а также символы самоуправленческих городов.
Кроме того, приглашенные гости будут иметь возможность осмотреть добытые в разных музеях и библиотеках мира портоланы (морские навигационные карты), на которых Грузия изображена с историческим пятикрестным флагом.
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