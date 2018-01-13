Председатель парламента проведет прием в связи с Днем государственного флага Грузии

13.01.2018 22:23 В связи с Днем государственного флага Грузии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе проведет завтра торжественный прием в парламенте.



По информации парламента, на мероприятии будут выставлены флаги и гербы всех муниципалитетов Грузии, а также символы самоуправленческих городов.



Кроме того, приглашенные гости будут иметь возможность осмотреть добытые в разных музеях и библиотеках мира портоланы (морские навигационные карты), на которых Грузия изображена с историческим пятикрестным флагом.















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