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Грузия празднует День государственного флага
14.01.2018 13:28
Празднование Дня государственного флага Грузии началось в 10:00 в резиденции президента. Эталон государственного флага, изготовленный несколько лет назад по инициативе Георгия Маргвелашвили, вынес из президентского дворца почетный караул. Президент поднял флаг Грузии вместе с детьми национальных героев Грузии Георгия Анцухелидзе и Зазы Дамения.
В ходе церемонии государственный гимн исполнил ансамбль «Шавнабада».
Церемония поднятия государственного флага прошла и в Кахетии, в крепости Уджарма, где государственный флаг подняли спасатели.
На церемонии присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, глава администрации Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, парламентский секретарь Анна Нацвлишвили и международный секретарь Тенгиз Пхаладзе.
Сегодня же при участии президента Грузии церемония поднятия государственного флага пройдет в Мцхета, где флаг вместе со спортсменами поднимет атлет Лаша Талахадзе, а гимн Грузии исполнит ансамбль «Мцхета».
Церемония в течение дня состоится и в других городах Грузии.
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