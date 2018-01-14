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Грузия празднует День государственного флага


14.01.2018   13:28
Празднование Дня государственного флага Грузии началось в 10:00 в резиденции президента. Эталон государственного флага, изготовленный несколько лет назад по инициативе Георгия Маргвелашвили, вынес из президентского дворца почетный караул. Президент поднял флаг Грузии вместе с детьми национальных героев Грузии Георгия Анцухелидзе и Зазы Дамения.

В ходе церемонии государственный гимн исполнил ансамбль «Шавнабада».

Церемония поднятия государственного флага прошла и в Кахетии, в крепости Уджарма, где государственный флаг подняли спасатели.

На церемонии присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, глава администрации Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, парламентский секретарь Анна Нацвлишвили и международный секретарь Тенгиз Пхаладзе.

Сегодня же при участии президента Грузии церемония поднятия государственного флага пройдет в Мцхета, где флаг вместе со спортсменами поднимет атлет Лаша Талахадзе, а гимн Грузии исполнит ансамбль «Мцхета».

Церемония в течение дня состоится и в других городах Грузии.






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