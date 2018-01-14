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Администрация Порошенко назвала вбросом ФСБ опубликованные грузинскими каналом документы


14.01.2018   14:17
Обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой. Об этом заявила пресс-служба Администрации Президента Украины.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенка является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России", - говорится в заявлении.

В частности, руководитель пресс-службы президента Украины обращает внимание на то, что в 2007 году сын Порошенка Алексей не был женат.

"Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены ", - объясняют в АП.

Ранее грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал, как утверждается, копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ датированные 2007 годом, где он якобы обещает не действовать против интересов России.

Эти бумаги якобы были написаны тогда еще народным депутатом Порошенко 3 февраля 2007, когда его не пустили в Россию.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.

На одной из страниц опубликованных "документов" указывается, что якобы Порошенко хочет въехать в РФ, поскольку он "в интересах России" привлекает крупные инвестиции, а в Санкт-Петербурге проживают родители жены его старшего сына Алексея.






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