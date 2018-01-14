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Мэрия Тбилиси планирует расширить дорогу у бывшего бассейна «Лагуна Вере»


14.01.2018   16:48
Мэрия планирует расширить автомобильную дорогу на территории, прилегающей к бывшему бассейну «Лагуна Вере» в районе Сабуртало, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. По словам Каладзе, на указанной территории строительство эстакады не планируется. «Это только расширение дороги. Этот инфраструктурный проект будет осуществлен в 2018 году и не затронет территорию «Лагуна Вере», - сказал мэр.

На строительство и ремонт дорожной инфраструктуры в бюджете Тбилиси на 2018 год предусмотрена самая крупная сумма – более 47,9 миллиона лари (более 18,6 миллиона долларов). «Лагуна Вере» - это спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси. На территории комплекса находится четыре бассейна, один из которых закрытый.

По информации издания «Табула», в 2007 году комплекс «Лагуна Вере» приобрела компания, принадлежащая миллиардеру Бидзине Иванишвили. В марте 2014 года бассейны были закрыты без объяснения причин. Сегодня комплекс амортизирован и находится в аварийном состоянии. Перед местными выборами, которые проходили в Грузии в октябре 2017 года, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе показал предвыборный ролик, на котором бассейн «Лагуна Вере» функционировал.

Тогда, клип Каладзе раскритиковали многие пользователи грузинского сегмента Facebook. Они отмечали, что в действительности территория комплекса выглядит совершенно по-другому и бассейны «Лагуна Вере» больше похожи на болота, однако до сих пор столичные власти ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию и привести спорткомплекс в порядок.






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