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Совет по геральдике предлагает присвоить статус исторического наследия флагу и гербу Первой республики


14.01.2018   17:21
Государственный совет по геральдике выступает с инициативой присвоить статус исторического наследия символам Первой республики – старому флагу и гербу.

О данной инициативе представитель совета Мамука Гонгадзе сообщил в парламенте, где прошел праздничный прием в честь Дня национального флага Грузии.

«В этом году исполняется 100 лет независимости Грузии. Нашей инициативой является присвоить статус исторического наследия символам Первой республики – старому флагу и гербу, чтобы они были защищены также, как должен быть защищен государственный флаг», - сказала Мамука Гонгадзе.

Он также рассказал об исторической значимости нынешнего флага с пятью крестами. «Работа над государственным флагом Грузии началась в начале 90-х годов прошлого века. Председателем комиссии, которая устанавливала эти символы, был известный режиссер Эльдар Шенгелая. Он изыскал исторические материалы в зарубежных, западных библиотеках, архивах, фондах. В 1999 году парламент принял постановление, историческое решение о восстановлении исторического флага, которое было подписано в 2004 году. После 15 лет работы у нас в сегодняшнем виде есть государственный флаг, который является историческим и который подтверждает, что Грузия имела традицию государственности и была частью Европы», - сказала Мамука Гонгадзе.

На состоявшемся сегодня в парламенте мероприятии, которое провел председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, были представлены гербы и флаги всех муниципалитетов Грузии, а также символы самоуправляемых городов. Кроме того, были представлены портоланы (морские карты) из различных музеев и библиотек мира, на которых Грузия изображена с историческим флагом с пятью крестами.






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