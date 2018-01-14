Торжественный прием прошел в парламенте в связи с Днем государственного флага

14.01.2018 17:34 В связи с Днем государственного флага Грузии в парламенте состоялся торжественный прием.



На мероприятии были выставлены флаги и гербы всех муниципалитетов Грузии, а также символы самоуправленческих городов.



Кроме того, у гостей была возможность осмотреть добытые в разных музеях и библиотеках мира морские навигационные карты, на которых Грузия изображена с историческим пятикрестным флагом.



Председатель парламента Ираклий Кобахидзе обратился к гостям, поздравил их сегодняшним днем и говорил о той многолетней истории, которая есть у государственного флага Грузии.















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