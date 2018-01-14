|
Торжественный прием прошел в парламенте в связи с Днем государственного флага
14.01.2018 17:34
В связи с Днем государственного флага Грузии в парламенте состоялся торжественный прием.
На мероприятии были выставлены флаги и гербы всех муниципалитетов Грузии, а также символы самоуправленческих городов.
Кроме того, у гостей была возможность осмотреть добытые в разных музеях и библиотеках мира морские навигационные карты, на которых Грузия изображена с историческим пятикрестным флагом.
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе обратился к гостям, поздравил их сегодняшним днем и говорил о той многолетней истории, которая есть у государственного флага Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна