Саакашвили «о панике на Банковой»

14.01.2018 18:20 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили комментирует опубликованные грузинским телеканалом "Рустави 2" компроматы на президента Украины Петра Порошенко и утверждает, что на Банковой царит паника. Об этом он написал у себя на странице в сети "Фейсбук".



«"Рустави-2" - это лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые, как правило, проверяют источники. То что Администрация Президента в 3 ночи официально опровергла их информацию говорит о панике на Банковой.



Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили.



Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ.



Мы знаем, что он поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства. Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят. Хотя, с другой стороны, я не верил и про Леха Валенсу и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко»,- пишет Саакашвили.















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