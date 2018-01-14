Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы делаем все, чтобы флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе


14.01.2018   19:00
Флаг Грузии представляет собой исторический путь государства и общества, те ценности, на которых в течение веков основывалось наше общество и что объединяло с европейской семьей, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на торжественном приеме в связи с Днем государственного флага Грузии в парламенте.

«Со дня восстановления независимости началась работа над восстановлением этого символа и других государственных символов. Проделана большая работы, чтобы окончательно было установлено, какой флаг должен быть у грузинского государства с исторического времени, как его знали, какими символами изображать Грузию в мире. На основании результатов этого исследования, парламент Грузии в 1999 году принял постановление о смене государственной атрибутики, и на основании этого, 14 января 2004 года президент Грузии подписал постановление об установлении пятикрестного флага государственным флагом. Соответственно, 14 января было объявлено Днем государственного флага. Хочу отметить, что Эльдару Шенгелая принадлежит большой вклад во все это. Сегодня мы смело можем сказать, что флаг Грузии является одним из старейших флагов в мире, и представляет собой не символ одного государственного строя, одного правительства или одной партии, а представляет собой исторический путь государства и общества, те ценности, на которых в течение веков основывалось наше общество и что объединяло с европейской семьей. Этот флаг знают и знали во всем мире, и чтут его», — отметил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, правительство Грузии делает все, чтобы национальный флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе.

«Сегодня я еще раз напоминаю вам, что мы должны выполнить несколько важных миссий. В первую очередь, это — поднятие государственного флага Грузии на оккупированных территориях нашей страны. Это мечта и желание каждого гражданина Грузии, которое, я уверен, обязательно сбудется. Нашей важнейшей целью является продолжение дела, начатого нашими предками и выполнение исторической воли грузинского народа. Это – возвращение Грузии в Европейскую семьи. Мы делаем все и в будущем продолжим неутомимые усилия, чтобы национальный флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе», — заявил председатель парламента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна