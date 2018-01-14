Кобахидзе: Мы делаем все, чтобы флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе

14.01.2018 19:00 Флаг Грузии представляет собой исторический путь государства и общества, те ценности, на которых в течение веков основывалось наше общество и что объединяло с европейской семьей, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на торжественном приеме в связи с Днем государственного флага Грузии в парламенте.



«Со дня восстановления независимости началась работа над восстановлением этого символа и других государственных символов. Проделана большая работы, чтобы окончательно было установлено, какой флаг должен быть у грузинского государства с исторического времени, как его знали, какими символами изображать Грузию в мире. На основании результатов этого исследования, парламент Грузии в 1999 году принял постановление о смене государственной атрибутики, и на основании этого, 14 января 2004 года президент Грузии подписал постановление об установлении пятикрестного флага государственным флагом. Соответственно, 14 января было объявлено Днем государственного флага. Хочу отметить, что Эльдару Шенгелая принадлежит большой вклад во все это. Сегодня мы смело можем сказать, что флаг Грузии является одним из старейших флагов в мире, и представляет собой не символ одного государственного строя, одного правительства или одной партии, а представляет собой исторический путь государства и общества, те ценности, на которых в течение веков основывалось наше общество и что объединяло с европейской семьей. Этот флаг знают и знали во всем мире, и чтут его», — отметил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство Грузии делает все, чтобы национальный флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе.



«Сегодня я еще раз напоминаю вам, что мы должны выполнить несколько важных миссий. В первую очередь, это — поднятие государственного флага Грузии на оккупированных территориях нашей страны. Это мечта и желание каждого гражданина Грузии, которое, я уверен, обязательно сбудется. Нашей важнейшей целью является продолжение дела, начатого нашими предками и выполнение исторической воли грузинского народа. Это – возвращение Грузии в Европейскую семьи. Мы делаем все и в будущем продолжим неутомимые усилия, чтобы национальный флаг Грузии был поднят в НАТО и Евросоюзе», — заявил председатель парламента Грузии.















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