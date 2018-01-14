Спикер парламента Грузии посетит с официальным визитом Латвийскую Республику

14.01.2018 23:23 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией 15-17 января посетит с официальным визитом Латвийскую Республику.



Как сообщает парламент Грузии, председатель законодательного органа проведет встречи с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.



В рамках визита Ираклий Кобахидзе и Инара Мурниеце подпишут меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между парламентом Грузии и Сеймом Латвии. Меморандум предусматривает углубление межпарламентских отношений, координированное сотрудничество в международных парламентских организациях и активизацию обменных программ для сотрудников аппарата парламента.

Запланированы встречи председателя парламента Грузии с президентом Конституционного суда Инетой Зиемеле, министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, министром экономики Арвилом Ашераденсом и директором стратегических коммуникаций НАТО Янисом Сартсом.



В рамках визита председатель парламента Грузии вместе с делегацией осмотрит в Риге Музей оккупации Латвии и возложит цветы к Монументу свободы.



В состав делегации входят члены парламента Грузии: Тамар Хулордава, Эка Беселия, Акакий Зоидзе, Вано Зардиашвили, Бека Одишария, Рамаз Николаишвили и глава кабинета председателя парламента Грузии Николоз Самхарадзе.















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