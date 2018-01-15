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Решение о наложении вето на законопроект «О вещании» президент должен принять сегодня
15.01.2018 11:21
Сегодня станет известно, наложит ли президент вето на законопроект «О вещании» . Именно сегодня истекает 10-дневный срок, после которого президент должен подписать принятый парламентом в трех чтениях законопроект или вернуть его законодательному органу с мотивированными замечаниями.
Представители неправительственных организаций и частных телеканалов, а также медиа-эксперты призывают президента наложить на данный законопроект вето, однако в администрации президента пока не конкретизируют, какое решение примет Георгий Маргвелашвили.
Согласно законодательным изменениям, принятым в связи с Общественным вещателем, полномочия Общественного вещателя расширяются, и он сможет направить определенные законом доходы, в том числе, ассигнования, полученные из государственного бюджета, на поощрение стартапов (теле, радио и онлайн-продукции), инновационного развития, содействие развитию среды в сфере вещания. Кроме того, в эфире Общественного вещателя становится допустимо размещение коммерческой рекламы в будние дни.
Кроме того, закон «О государственных закупках» не будет распространяться на программы, подготовленные независимыми юридическими лицами частного права, которым будет уделено не менее 25% эфира Общественного вещателя. Также установленные законом «О государственных закупках» ограничения не распространяется на закупку передач, сериалов, фильмов, которые должны передаваться в эфир Общественного вещателя.
Изменения в закон «О вещании» инициированы депутатами большинства.
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