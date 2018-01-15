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Спикер парламента Грузии отправился с официальным визитом в Латвию


15.01.2018   12:07
Парламентская делегация во главе со спикером законодательного органа Грузии Ираклием Кобахидзе отправится в Латвию с официальным визитом 15 января.

Согласно сообщению пресс-службы парламента, запланирована встреча Кобахидзе с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце. В рамках визита Кобахидзе и Мурниеце подпишут меморандум о стратегическом партнерстве между парламентами двух стран.

«Меморандум предусматривает углубление межпарламентских отношений, координированное сотрудничество в международных парламентских организациях и активизацию программ обмена для сотрудников аппаратов парламентов», — отмечено в сообщении.

Также запланирована встреча Кобахидзе с президентом Конституционного суда Латвии Инетой Зиемеле, министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем и с министром экономики Арвилс Ашераденсом.

Предусмотрено посещение Центра стратегической коммуникации НАТО и встреча с его руководителем Янисом Сартсом.

Кобахидзе ознакомится с экспозицией Музея оккупации и Латвийского Национального художественного музея.

В программе визита концерт грузинских оперных исполнителей, который станет подарком латвийскому государству к столетию.

Также грузинская делегация примет участие в акции «Народная книжная полка» и передаст Латвийской национальной библиотеке книги, в которых написаны поздравления к столетию Латвии.

Визит парламентской делегации в Латвию завершится 17 января.

В состав грузинской делегации войдут председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, член группы по сотрудничеству парламентов Грузии и Латвии Тамар Хулордава, председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам, член группы по сотрудничеству парламентов Грузии и Латвии Акакий Зоидзе, заместитель председателя комитета по юридическим вопросам, член комитета по правам человека и общественной интеграции Вано Зардиашвили, председатель группы по сотрудничеству парламентов Грузии и Латвии, член комитета по обороне и безопасности Бека Одишария, член комитета по внешней политике, член группы по сотрудничеству парламентов Грузии и Латвии Рамаз Николайшвили.






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