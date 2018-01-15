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Европарламент обсудит влияние российской пропаганды


15.01.2018   14:24
С 15 по 18 января во время сессии Европарламенте в Страсбурге будет обсуждаться российская пропаганда в странах ЕС и влияние ее на выборы в Европе.

Тему Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза для дебатов выбрала Европейская народная партия.

Дебаты на данную тему пройдут 17 января.

«Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция Европейской народной партии, — заявила официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.






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