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ЕС: Наказание Афгана Мухтарлы лишением свободы на шесть лет вызывает вопросы


15.01.2018   14:27
Европейская служба внешних связей потребовала расследовать похищение и судебное преследование азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

Приговор журналисту Афгану Мухтарлы вызывает серьезные вопросы по поводу уважения основных прав человека, в частности свободы выражения мнения и средств массовой информации, а также соответствующей правовой процедуры в Азербайджане, говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей, опубликованном на сайте ведомства 14 января.

В заявлении отмечается, что «предполагаемое похищение», а также арест и судебное преследование Мухтарлы требуют серьезного расследования. Кроме того, Брюссель призвал власти Азербайджана рассмотреть «все случаи лишения свободы, связанные с осуществлением основных прав человека» и освободить всех заключенных, которые лишены свободы в нарушение этих прав.

12 января суд в Азербайджане приговорил Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. В защиту журналиста выступили власти США и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.






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