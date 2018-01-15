Комиссия по вопросам гражданства переехала в администрацию президента

15.01.2018 14:33 Комиссия по вопросам гражданства переехала в администрацию президента из агентства развития государственных сервисов. Об этом министр юстиции Тея Цулукиани заявила на брифинге 10 января. Она говорила о распоряжении президента от 26 декабря прошлого года, которое предполагает изменения в устав «Рассмотрения вопросов гражданства и решения».



«Согласно осуществленным президентом Грузии изменениям в конце прошлого года, комиссия по вопросам гражданства, которая решает вопросы о присвоении грузинского гражданства, отныне будет укомплектована шестью членами вместо четырех и её будут руководить представители президентской администрации. У президента Грузии, кроме председателя комиссии, в комиссии будет еще два представителя – один из его администрации и один – из аппарата Совета национальной безопасности. Также в комиссии возрастет количество представителей Службы государственной безопасности, вместо одного их будет двое. Что же касается «Агентства развития государственных сервисов» министерства юстиции Грузии, то оно больше не будет председательствовать и от агентства в комиссии будет только один представитель вместо двух», — заявила Цулукиани.



Изменения вошли в силу с 15 января.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

