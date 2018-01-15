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В Верховной Раде попросят СБУ проверить «письмо Порошенко в ФСБ»


15.01.2018   14:40
Депутат Верховной рады Виталий Куприй направит в Службу безопасности Украины запрос по поводу письма, якобы написанного президентом Петром Порошенко в Федеральную службу безопасности России. Об этом Куприй написал на своей странице в Фейсбуке.

По мнению украинского депутата, общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты, заявил Куприй.

Руководитель информационной службы грузинской телекомпании "Рустави-2" Нодар Меладзе, опубликовавшей фото "заявления Петра Порошенко в ФСБ", сказал Радио Свобода, что не сомневается в подлинности документа. Пресс-служба администрации президента Украины заявила, что "обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, которые были изготовлены и заброшены российской спецслужбой".

Между тем в подлинности опубликованного телеканалом "Рустави-2" письма усомнился даже экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в последнее время является непримиримым критиком Порошенко и организатором кампании по его отставке. Саакашвили написал в Фейсбуке, что не верит, чтобы Порошенко "был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ".

13 января грузинский телеканал "Рустави-2" сообщил, что Петр Порошенко 3 февраля 2007 года, будучи на тот момент депутатом Верховной Рады и главой совета Национального банка Украины, написал письмо директору ФСБ, жалуясь на то, что российские пограничники не пустили его на территорию России по непонятным причинам. В письме Порошенко якобы сообщил, что не имеет отношения к "антироссийской кампании президента Виктора Ющенко".






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