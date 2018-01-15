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В Тбилисской мэрии создается служба городского развития
15.01.2018 16:27
В мэрии Тбилиси создается служба городского развития. Об этом стало известно на презентации структурной реформы в мэрии.
Согласно новой модели структуры, направление городского развития отделяется от функций службы архитектуры. Служба архитектуры обеспечит лишь развитие и подачу сервисов, а основными направлениями службы городского развития будут разработка и проведение, планирование и обновление муниципальной политики, управление процессами городского строительства.
По словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, управление и планирование городского направления будет осуществляться при тесной координации с городскими службами транспорта и охраны окружающей среды.
«Любое решение, которое служба городского развития подготовит для правительства или городского собрания Тбилиси, будет в координации с транспортной политикой города и направлениями охраны окружающей среды. Это делается для того, чтобы решения, принятые на дальнейшем этапе были разработаны и продуманы в направлении охраны окружающей среды и транспортного направления», — отметил Ираклий Хмаладзе.
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