В Тбилисской мэрии создается служба городского развития

15.01.2018 16:27 В мэрии Тбилиси создается служба городского развития. Об этом стало известно на презентации структурной реформы в мэрии.



Согласно новой модели структуры, направление городского развития отделяется от функций службы архитектуры. Служба архитектуры обеспечит лишь развитие и подачу сервисов, а основными направлениями службы городского развития будут разработка и проведение, планирование и обновление муниципальной политики, управление процессами городского строительства.



По словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, управление и планирование городского направления будет осуществляться при тесной координации с городскими службами транспорта и охраны окружающей среды.



«Любое решение, которое служба городского развития подготовит для правительства или городского собрания Тбилиси, будет в координации с транспортной политикой города и направлениями охраны окружающей среды. Это делается для того, чтобы решения, принятые на дальнейшем этапе были разработаны и продуманы в направлении охраны окружающей среды и транспортного направления», — отметил Ираклий Хмаладзе.















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