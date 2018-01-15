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Экс-чиновинка мэрии Отара Абесадзе освободили из зала суда под залог
15.01.2018 16:34
Бывшему высокопоставленному чиновнику тбилисской мэрии изменили меру пресечения, и освободили под залог.
Сторона защиты требовала освобождения Абесадзе на основании нового заключения о состоянии здоровья.
12 июля 2017 года Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии задержало сотрудника столичной мэрии Отара Абесадзе на факте получения взятки. Следствие обвиняет его в том, что тот потребовал, и получил 3 000 долларов США в виде взятки. В случае если обвинение будет доказано, Абесадзе угрожает заключение сроком от 6 до 9 лет.
14 июля Городской суд Тбилиси определил Отару Абесадзе как меру наказания заключение. Из-за ухудшения состояния здоровья сторона защиты не раз требовала изменить меру пресечения.
Отар Абесадзе с 2012 года член "Грузинской мечты", руководил молодежной организацией коалиции "Грузинская мечта", и занимал пост советника министра образования и науки Грузии.
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