Экс-чиновинка мэрии Отара Абесадзе освободили из зала суда под залог

15.01.2018 16:34 Бывшему высокопоставленному чиновнику тбилисской мэрии изменили меру пресечения, и освободили под залог.



Сторона защиты требовала освобождения Абесадзе на основании нового заключения о состоянии здоровья.



12 июля 2017 года Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии задержало сотрудника столичной мэрии Отара Абесадзе на факте получения взятки. Следствие обвиняет его в том, что тот потребовал, и получил 3 000 долларов США в виде взятки. В случае если обвинение будет доказано, Абесадзе угрожает заключение сроком от 6 до 9 лет.



14 июля Городской суд Тбилиси определил Отару Абесадзе как меру наказания заключение. Из-за ухудшения состояния здоровья сторона защиты не раз требовала изменить меру пресечения.



Отар Абесадзе с 2012 года член "Грузинской мечты", руководил молодежной организацией коалиции "Грузинская мечта", и занимал пост советника министра образования и науки Грузии.

















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