Верховный совет Аджарии планирует внести изменения в конституцию Автономной Республики

15.01.2018 16:46 Верховный совет Аджарии планирует внести изменения в конституцию Автономной Республики. О конкретных деталях проекта поправок пока не говорят.



«Мы, предположительно, завтра представим информацию о том, какие конкретно изменения планируются. До поправок планируется проведение публичных рассмотрений проекта», — заявила «Первому каналу» председатель комиссии по юридическим вопросам Верховного совета Нино Чхетия.



По существующей информации, проект, в основном, касается полномочий АР, правила назначения и отставки председателя правительства, определения количества министерств и других вопросов.



Сегодня в Верховном совете утвердили специальную организационную комиссию, которая будет организовывать публичные обсуждения проекта конституционного закона в регионе. В состав комиссии вошли 12 человек из правящей команды, оппозиции и неправительственного сектора.















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