Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Верховный совет Аджарии планирует внести изменения в конституцию Автономной Республики


15.01.2018   16:46
Верховный совет Аджарии планирует внести изменения в конституцию Автономной Республики. О конкретных деталях проекта поправок пока не говорят.

«Мы, предположительно, завтра представим информацию о том, какие конкретно изменения планируются. До поправок планируется проведение публичных рассмотрений проекта», — заявила «Первому каналу» председатель комиссии по юридическим вопросам Верховного совета Нино Чхетия.

По существующей информации, проект, в основном, касается полномочий АР, правила назначения и отставки председателя правительства, определения количества министерств и других вопросов.

Сегодня в Верховном совете утвердили специальную организационную комиссию, которая будет организовывать публичные обсуждения проекта конституционного закона в регионе. В состав комиссии вошли 12 человек из правящей команды, оппозиции и неправительственного сектора.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна