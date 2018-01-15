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Каладзе: Сокращение кадров не наша самоцель, главное - профессионализм


15.01.2018   16:51
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, процесс реорганизации в мэрии Тбилиси завершится в феврале, и тогда же будет решено, кто останется, а кто нет.

"Сокращение кадров не наша самоцель. Для нас главное профессионализм. Главное компетентность и честность. Процесс реорганизации закончится в феврале, и мы точно будем знать, кто останется, а кто уйдет" - заявил Каладзе.

По сообщению "Интерпрессньюс" он отметил также, что выполнить избирательную программу можно будет "правильным и эффективным" управлением.

"Сегодня мы представили презентацию структурной реформы мэрии. Когда мы проводили избирательную кампанию, мы представили избирательную программу, в которой одним из главных направлений была политика управления. Невозможно осуществить эту программу, если не будет правильного и эффективного управления. Изменения, которые были осуществлены в мэрии Тбилиси, были очень важные. Этими, и дополнительными реорганизационными изменениями, которые должны закончиться в конце февраля, мы все сделаем для того, чтобы Тбилиси обязательно стал полным жизни городом" - заявил мэр Тбилиси.







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