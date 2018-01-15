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Саакашвили откликнулся на встречу Георгия Гогадзе и Юрия Луценко
15.01.2018 17:41
Бывшие президент Грузии и лидер движения «Рух новых сил» откликнулся на встречу Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и заместителя Главной прокуратуры Грузии Георгия Гогадзе.
«Всякая нечисть двух олигархических режимов для защиты своей собачьей будки объединяется не только против меня, но и против народов Украины и Грузии. Наши народы тоже должны объединиться против них. Тогда мы победим и их, и Путина, и главное, бесперспективность и бедность», — пишет Михеил Саакашвили на своей странице в «Фейсбук».
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с заместителем Главного прокурора Грузии Георгием Гогадзе 12 января.
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