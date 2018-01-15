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Президент Грузии наложил вето на закон «О вещании»
15.01.2018 18:30
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на закон «О вещании». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, проведенной в администрации президента.
Согласно законодательным изменениям, принятым в связи с Общественным вещателем, полномочия Общественного вещателя расширяются, и он сможет направить определенные законом доходы, в том числе, ассигнования, полученные из государственного бюджета, на поощрение стартапов (теле, радио и онлайн-продукции), инновационного развития, содействие развитию среды в сфере вещания. Кроме того, в эфире Общественного вещателя становится допустимо размещение коммерческой рекламы в будние дни.
Кроме того, закон «О государственных закупках» не будет распространяться на программы, подготовленные независимыми юридическими лицами частного права, которым будет уделено не менее 25% эфира Общественного вещателя. Также установленные законом «О государственных закупках» ограничения не распространяется на закупку передач, сериалов, фильмов, которые должны передаваться в эфир Общественного вещателя.
Изменения в закон «О вещании» инициированы депутатами большинства.
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