Оппозиция требует обнародования расходов Службы государственной охраны за 2013 год

15.01.2018 18:35 "Единое национальное движение" обращается к президенту Георгию Маргвелашвили, и требует обнародовать расходы Службы государственной охраны за 2013 год.



В ЕНД заявили, что из-за этих расходов против Михеила Саакашвили ведется политически мотивированное и юридически безосновательное преследование.



Официальную заявку сегодня в администрацию президента внес один из лидеров партии Заза Бибилашвили



"Михеилу Саакашвили и бывшему начальнику государственной охраны, генералу Темуру Джанашия вменяется виной растрата государственных средств, и в растрате считаются такие расходы, как сувенир, подаренный первой леди Армении, принятие иностранных делегаций, и гостеприимство в том или ином уголке страны. Естественно, такие расходы были и после того, как Иванишвили пришел к власти. Тратили лица, назначенные Иванишвили, но почему-то наша прокуратура скрывает эти расходы" - заявил Заза Бибилашвили.















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