В МВФ отказались поддержать законопроект Порошенко об антикоррупционном суде

15.01.2018 18:46 Если в Украине будет принят предложенный президентом Петром Порошенко законопроект об антикоррупционном суде, Киев нарушит взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, копию которого опубликовало издание «Европейская правда», к главе администрации президента Игорю Райнину.



Копии письма направлены также премьер-министру, спикеру парламента, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.



«Подача президентом законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС) должна была стать шагом в правильном направлении [в вопросе борьбы с коррупцией]. Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений несовместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. В данном виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС», — говорится в письме.



В нем отмечается, что данный закон не позволит создать в Украине суд, который пользовался бы доверием и внутри страны, и за ее пределами. Претензии у МВФ, в частности, возникли к процедуре отбора судей, а также к юрисдикции суда и другим положениям закона.



«Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда. Юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — указано в документе.



Помимо этого, в МВФ настаивают, чтобы роль общественного совета международных экспертов была в антикоррупционном суде решающей, а не совещательной, как предполагает президентский законопроект.



«МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии», — отмечается в письме.



Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из обязательств Киева перед Евросоюзом и МВФ. Президентский законопроект о создании такого суда был внесен на рассмотрение Верховной рады в конце декабря.



"Рссбалт"











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