В законопроекте «О вещании» темы рекламы и закупок не расписаны адекватно - президент

15.01.2018 19:39 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что в законопроекте «О вещании» тема рекламы и закупок расписана не адекватно, об этом Маргвелашвили заявил на брифинге в администрации президента, где стало известно о том, что президент наложил вето законопроект «О вещании».



«Общественности известны те интенсивные дискуссии, которые проводились в связи с законом «О вещании». Я, мои советники, парламентские секретари встретились с почти всеми сторонами участвовавшими в дискуссиях и у нас была возможность выслушать все позиции тех, кто поддерживает законопроект и кто против него.



Осталось два очень важных вопроса, которые сегодня не адекватно прописаны в законе. Первый касается рекламного рынка медии. Мы знаем, что Общественный вещатель финансируется из кармана граждан и это действительно благо, которое осуществляется из государственного бюджета. Я рад, что Вещатель существует при данной форме финансирования.



Медиа — рынок Грузии, который кормит частные телеканалы, является непостоянным. На этом рынке конкурируют несколько независимых коммерческих каналов. Решение о том, чтобы на рекламный рынок зашел вещатель, который финансируется из бюджета как один из «игроков» рынка, по моему мнению, проблемное, так как разнообразие медии это тоже благо, что важно для граждан Грузии, демократии в стране, так как медиа представляет собой роль четвертой власти в Грузии. Она не сможет выполнять эту роль, у неё не будет прожиточного ресурса и многообразие медии не будет обеспечено.



Что касается вопроса закупок, как отметил Георгий Маргвелашвили, действующее правило о закупках создает проблемы всем государственным ведомствам, однако то, что предлагает текущий закон, является и вовсе упразднением регуляций.



«Еще один вопрос, который, к сожалению, не расписан в законе адекватно, это – вопрос закупок. Полностью согласен с тем мнением, которое было не раз разделено с моей стороны, что существующий закон о закупках создает проблемы как Вещателю, так и другим ведомствам, которые покупают интеллектуальную собственность и это – часть их деятельности. Более того, этот закон необходимо изменить и мы должны прийти к согласию по этому закону, который должен стать моим действенным законом по регуляциям Евросоюза с 2019 года. Однако, то, что предлагает нам существующий закон, это – не замена жесткого, существующего закона на лучший европейский стандарт, но и вовсе упразднение тех регуляций, которые созданы для того, чтобы деньги, финансирование из налогов наших граждан, тратились прозрачно. Я бы приветствовал, чтобы были шаги к европейским стандартам, однако, к сожалению, это не описано в законе. Соответственно, сегодня мы возвращаем парламенту закон «О вещании», с этими двумя основными мотивированными замечаниями. Я надеюсь, что парламент хорошо осмыслить представленное мной вето и примет решение как для сохранения медиаплюрализма, так и с точки зрения сохранения здоровой конкуренции, а также в направлении бережливого и прозрачно расхода государственных средств», — заявил президент Грузии.



Следует отметить, что это одиннадцатое вето президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

















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