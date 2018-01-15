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Изменения в закон «О вещании» необходимы - Кобахидзе


15.01.2018   20:02
«Для нас важны аргументы, которые должны быть представлены в вето президента и на основании этого продолжится обсуждение», — об этом находящийся с визитом в Латвии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил комментируя вето президента Георгия Маргвелашвили на законодательный пакет «О вещании».

По словам Ираклия Кобахидзе, вето является правомочием президента, и, конечно, парламент его рассмотрит.

«На основе этого будет принято окончательное решение согласно конституции. Что касается нашей позиции, мы сформировали нашу позицию в свое время на основании очень конкретных аргументов. Главная проблема заключается в том, что у «Общественного Вещателя» есть очень большое финансирование – около 50 миллионов и больше, а рейтинг – довольно низкий.

Конечно, нашей задачей является содействие рейтингу «Общественного Вещателя». Кроме других мер, именно этому служило принятие соответствующих законодательных изменений. Если мы не хотим осуществлять изменения, это – отдельный вопрос, но мы думаем, что изменения обязательно необходимы. Для этого одним из главных инструментов, конечно, была регуляция в связи с коммерческой рекламой. Также другие вопросы, которые были отображены в законопроекте. На основании этого мы приняли информированное и хорошо осознанное решение. Мы готовы еще раз обсудить вето и еще раз осознать те вопросы, которые поддержал парламент Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе Первому каналу.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня наложил вето на утвержденный парламентом в третьем чтении законодательный пакет «О вещании». Георгий Маргвелашвили считает, что в законопроекте «О вещании» тема рекламы и закупок не расписана адекватно.







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